"Nainggolan zal altijd een controversieel figuur blijven"

28/08/17 - 21u57

Technisch directeur van de voetbalbond Chris Van Puyvelde was vanavond bij ons te gast in de vijfde aflevering van VISTA!. De man liet uiteraard zijn licht schijnen over de niet selectie van Radja Nainggolan voor het tweeluik Gibraltar/Griekenland. "Hoe je het draait of keert, Radja zal altijd een controversieel figuur blijven." Bekijk de beelden hieronder.