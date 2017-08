VISTA! vanavond om 18u30 met als gast de technische directeur van de voetbalbond

Door: redactie

28/08/17 - 12u58

VISTA!, de voetbalwebcast van HLN.be en Proximus, heeft vanavond in aflevering 5 Chris Van Puyvelde, de technische directeur van de Belgische voetbalbond, te gast. De komende week staan de Rode Duivels immers centraal, met WK-kwalificatiematchen donderdag thuis tegen Gibraltar en zondag in Griekenland. In de video hieronder kan je het vanaf 18u30 allemaal meebeleven. In de video daaronder de aflevering van vorige week toen Luc Devroe van KV Oostende te gast was.