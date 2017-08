Door: redactie

28/08/17 - 18u40

© VISTA!.

video

VISTA!, de voetbalwebcast van HLN en Proximus, heeft vanavond in aflevering 5 Chris Van Puyvelde, de technische directeur van de Belgische voetbalbond, te gast. Deze week staan de Rode Duivels immers centraal, met WK-kwalificatiematchen donderdag thuis tegen Gibraltar en zondag in Griekenland. Ook HLN-analist Marc Degryse en Onze Man in Engeland, Kristof Terreur, zijn van de partij. In de video hieronder kan je het allemaal meebeleven.