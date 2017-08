"Hadden Gano beter benaderd vóór match tegen Waasland-Beveren"

Door: redactie

22/08/17 - 16u20

© belga.

video

In de vierde aflevering van VISTA! kwam ook de transfer van Zinho Gano naar KV Oostende ter sprake. De kustploeg nam de rijzige spits over van Waasland-Beveren, de week nadat hij KVO met de Waaslanders een 0-3 nederlaag had aangesmeerd. Gano scoorde toen twee keer.



"Het plan Gano broedde al een tijdje, maar we wilden Waasland-Beveren of Gano niet benaderen voor onze match tegen hen. Al hadden we dat misschien beter wel gedaan", brengt KVO-manager Luc Devroe zijn gezelschap aan het lachen.