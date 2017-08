"Tot 0 op 9 bleef Coucke rustig, maar dit is ook voor hem nieuw"

VDVJ/TLB

22/08/17 - 10u18

video Luc Devroe is een man van zijn woord. Waar velen middenin een crisis de media zouden schuwen, zakte de sportief directeur van KV Oostende zoals beloofd af naar de opnamestudio van 'VISTA!'. Hij had het onder meer over voorzitter Marc Coucke en trainer Yves Vanderhaeghe. "Dit is niet het proces van Vanderhaeghe, Oostende moet volgend weekend een resultaat halen."