Luc Devroe in VISTA!: "Spraken over 10 op 12 vóór het seizoen"

22/08/17 - 09u49

Wesley Sonck en Luc Devroe. © rv.

video Twitterstop bij Marc Coucke: dan weet je dat het stormt bij KV Oostende. Sportief directeur Luc Devroe trotseerde gisteren wel het zware weer in onze voetbalwebcast 'VISTA!'.

Met een punteloos scenario na vier speeldagen hadden ze aan 't zeetje geen rekening gehouden. "Bij de bekendmaking van de kalender spraken we zelfs over een 10 op 12", gaf Devroe toe. "Toen leek die makkelijke start nog een voordeel. De harde realiteit is evenwel dat we nu met 0 punten achterblijven. Er moet dus even niet meer gesproken worden over play-off 1. Onze voornaamste zorg is weggeraken van die laatste plaats."



