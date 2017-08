Herbekijk aflevering vier van VISTA! met sportief directeur Luc Devroe over de mislukte start van KVO

Door: redactie

21/08/17 - 18u25

© Rv.

VISTA!

Vandaag zijn we toe aan de vierde aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws. HLN-journalist en Duivels-watcher Niels Poissonnier, Proximus 11-analist Wesley Sonck en moderator Nicolas De Brabander krijgen het gezelschap van Luc Devroe, sportief directeur bij KV Oostende. Hij komt tekst en uitleg geven over de mislukte competitiestart van de ambitieuze West-Vlamingen, want na vier speeldagen wisten die nog steeds geen enkel punt te vergaren.



Win HIER tickets voor KV Oostende - Antwerp, wedstrijd van nu zondag om 20u