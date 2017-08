Kijk nu LIVE naar de derde aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast op HLN.be

Door: redactie

14/08/17 - 20u00

video Elke maandagavond omstreeks 19 uur kan je de gratis nieuwe webcast VISTA! bekijken op HLN.be en proximus-sports.be. Elke week bespreken de experts van Het Laatste Nieuws en analisten van Proximus 11 samen met een bekende studiogast het voorbije voetbalweekend en blikken ze vooruit naar de komende week.

Aflevering 3: Thomas Buffel



In de derde aflevering van VISTA! is Thomas Buffel te gast. De Genkse ouderdomsdeken boekte gisteren met zijn team op de Bosuil een spectaculaire 3-5-overwinning. Pas de eerste zege van het seizoen voor de fusieclub, reden genoeg om Buffel uitgebreid aan de tand te voelen over de Limburgse ambities.



