Hevige naschok zorgt opnieuw voor paniek op Kos

22/07/17 - 20u01 Bron: Belga

De aardbeving van donderdagnacht heeft aan twee mensen het leven gekost. © afp.

Een flinke naschok heeft deze avond opnieuw voor onrust gezorgd op het Griekse eiland Kos. In Kos-stad zijn inwoners en toeristen massaal naar buiten gevlucht toen de grond kort na 20.00 uur (lokale tijd) hevig begon te schudden. De beving heeft zo'n 10 seconden geduurd.

Het Griekse seismologische instituut meldde dat de aardschok een kracht had van 4.4. Het epicentrum lag op 20 kilometer van Kos. Sinds de aardbeving van donderdagnacht zijn er nog diverse naschokken geweest. De schok van deze avond behoort tot de zwaarste daarvan.



De aardbeving had een kracht van 6.5 en heeft aan twee mensen het leven gekost op Kos. Meer dan 350 anderen raakten gewond. Er is veel schade aan gebouwen, vooral in het centrum van Kos.