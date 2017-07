Thomas Cook repatrieert 65 landgenoten na aardbeving

KVDS

22/07/17 - 15u13 Bron: VTM NIEUWS

Toeristen op Kos slapen al twee nachten op rij buiten uit angst voor naschokken

© ap.

video Voor de tweede nacht op rij hebben heel wat toeristen de nacht buiten doorgebracht op het Griekse eiland Kos. Ze deden dat uit vrees voor naschokken, na een hevige aardbeving gisterennacht. Thomas Cook België heeft alvast aangekondigd dat het een speciale vlucht inlegt om 65 klanten uit het hotel Continental Palace te repatriëren.

De touroperator doet dit omdat de reizigers niet meer in hun hotel kunnen overnachten en omdat er op dit ogenblik geen mogelijkheden zijn om al deze reizigers onder te brengen in andere hotels op Kos voor de rest van hun verblijf.



Landen in Frankfurt

De repatriëringsvlucht zal landen op de luchthaven van Frankfurt, Duitsland. Thomas Cook zal hen met de bus naar Brussels Airport brengen. De hele terugreis worden de gerepatrieerden begeleid door twee mensen van Thomas Cook Special Assistance Team. "Al deze reizigers krijgen automatisch de terugbetaling van de niet-genoten nachten", zo meldt Thomas Cook België in een persbericht.



De Belgische reizigers logeerden allen in het beschadigde Continental Palace. Op het moment van de aardbeving verbleven daar 76 Belgen. 65 van hen keren vandaag terug met een repatriëringsvliegtuig, 11 andere landgenoten blijven op Kos. Zij konden terecht in een ander hotel, zo meldt de VRT.



Wat de andere reizigers uit andere hotels op Kos en Bodrum betreft, benadrukt Thomas Cook dat de situatie weer stabiel is. Thomas Cook begrijpt dat de reizigers bang zijn, maar benadrukt dat er geen reden toe is: "Alle hotels zijn grondig gecontroleerd en veilig bevonden. Iedereen kan zijn vakantie dus voortzetten in het geboekte hotel. Er is geen reden voor een algemene repatriëring."



Instorten

Toch zit de angst er goed in bij heel wat vakantiegangers. "De kinderen durven gewoon de kamer niet meer binnen uit angst dat het gebouw zou instorten", vertellen de Vlaamse Steve De Jonckheere en zijn vrouw Elfie Feys aan VTM NIEUWS. "We hebben hen zo veel mogelijk proberen gerust te stellen, maar bij alles wat ze horen, denken ze dat er opnieuw iets gebeurt."



Gisteravond vond nog een vrij krachtige naschok plaats, met een kracht van 5 op de schaal van Richter. Gebouwen kunnen daardoor lichte tot matige schade oplopen. Lees ook "Geen dekens, geen water, helemaal niets": Belgische toeristen aan lot overgelaten

"De tegels kwamen uit de vloer": Limburgs paar beleeft huwelijksreis op Kos om nooit te vergeten

"Het plafond kwam naar beneden": Vlaams koppeltje was voor het eerst op reis in Kos © epa.

De aanvankelijke schok had een kracht van 6.7 op de schaal van Richter en vond plaats om half twee 's nachts. Het epicentrum lag 10 kilometer van de Turkse kust. Er vielen twee doden, meer dan 500 gewonden en de schade is aanzienlijk, vooral in de uitgaansbuurt van de Griekse stad.



Vliegtuigen

Vandaag ging de schrik dan toch een beetje liggen en hernam het dagelijkse leven zich wat. Mensen trokken ook opnieuw naar het strand. Toch willen velen nog altijd zo snel mogelijk naar huis. "Onze vakantie is pas één dag begonnen, maar als we horen dat er een vlucht naar België is, zijn we weg", klinkt het bij de familie De Jonckheere. © epa.