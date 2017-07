"De tegels kwamen uit de vloer": Limburgs paar beleeft huwelijksreis op Kos om nooit te vergeten

Door: Marci Mariotti

Enkele Limburgers beleefden vannacht de schrik van hun leven tijdens hun vakantie op het Griekse Kos. Een aardbeving van 6,7 op de schaal van Richter leidde er tot een enorme ravage met twee doden als gevolg. "We hebben veel geluk gehad", vertellen Kristof Vanhove (30) en zijn kersverse echtgenote Karen Timmermans (40). Zij zijn er op huwelijksreis.

"De gordijnen schommelden heen en weer, de glazen en zowat alle producten in de badkamer gingen tegen de grond" "Glazen die omvielen, tegels die uit de vloer kwamen. Het was net een film." Kristof Vanhove uit Paal in Beringen is nog steeds onder de indruk van de zware aardbeving. De man is er samen met zijn vrouw Karen en hun 18 maanden oude dochter Elise op huwelijksreis. Vrijdag 14 juli stapten ze in het huwelijksbootje, en zondag op de vlieger richting Kos.



"Het waren al vijf prachtige dagen, maar donderdagnacht rond 1.30 uur werden we plots gewekt door een hels lawaai. De gordijnen schommelden heen en weer, de glazen en zowat alle producten in de badkamer gingen tegen de grond. Meteen ontfermden we ons over Elise, maar ze besefte niet goed wat er gaande was."

Chaos en paniek © Nv. Het gezin stormde de hotelgang op, net zoals alle andere gasten. Er ontstond paniek en chaos, en iedereen wilde zo snel als mogelijk naar buiten. "Een hotel met zeshonderd kamers, in totaal bijna 2.000 man die opeens in het holst van de nacht buiten staat. Onwezenlijke omstandigheden. Het water was uit het zwembad gevlogen, het restaurant in. De tegels waren gewoon uit de vloer gebarsten. De vloer bewoog, net een kermisattractie. Het waren twee zware schokken in nog geen tien minuten tijd en van 2 tot 5 uur 's volgden nog zeker tien lichtere naschokken."