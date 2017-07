Aardbeving Kos: geen Belgen bij doden, vijf toeristen zwaargewond

Bewerkt door: sam

21/07/17 - 09u08 Bron: Belga

© afp.

De twee dodelijke slachtoffers van de aardbeving op het Griekse eiland Kos zijn een Turkse en Zweedse toerist. Dat meldt de politie. De krachtige aardbeving afgelopen nacht werd gevoeld tot in het Turkse Bodrum. Er is ook sprake van 120 gewonden, van wie vijf toeristen ernstig gewond zijn.

Vlucht uitgesteld

© epa.

Op de luchthaven van Zaventem blijft een vliegtuig naar Kos voorlopig aan de grond, meldt de VRT-nieuwsredactie. Op de luchthaven van Kos mogen momenteel maar twee toestellen per uur landen.



Volgens TUI-woordvoerder Piet Demeyere is op Kos nauwelijks schade rond de hotels van de reisorganisator. Touroperator Thomas Cook heeft 1.064 vakantiegangers op Kos en 405 toeristen in Bodrum. Het bedrijf heeft geen klanten die vroeger willen terugkeren en laat annulaties van of wijzigingen aan toekomstige boekingen niet toe.