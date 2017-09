Wat je als startende ondernemer kan leren van een gourmet hamburger

Kristina Rybouchkina

Fastfoodketens moeten knokken voor hun plek in het horecalandschap en toch slaagde Ellis Gourmet Burger erin om op zes jaar tijd 21 vestigingen te openen. Er zijn slechtere redenen om een smakelijke hamburger te verorberen samen met zaakvoerder Thierry Canetta en hem ondertussen wat businessadvies te ontfutselen.

1. Sta op en ga slapen met je mission statement

'Leg om te beginnen je mission statement vast. Wat ga je doen? Wat wordt je unique selling point? Die tip staat in alle boekjes, maar in de praktijk gaan starters daar veel te licht over', vindt Thierry Canetta. 'Eens je het idee voor je zaak hebt geconcretiseerd, is het belangrijk om dat bij elke beslissing die je neemt in je achterhoofd te houden. Bij Ellis willen we bijvoorbeeld de perfecte hamburger op tafel zetten. Dus zelfs bij het bepalen van het interieur vroegen we ons af welke inrichting er zou passen bij de perfecte burger. We kozen niet zomaar iets wat we mooi vonden, we hielden te allen tijde vast aan ons concept.'



2. Vraag advies voor je financieel plan

'Veel starters zien een financieel plan als een soort formaliteit. Ze leggen het voor bij de bank om startkapitaal te krijgen, maar daarna belandt het ergens in een schuif. Jammer, want dat plan is je roadmap', vervolgt de CEO. 'Daarin staat duidelijk waar je vandaag staat en waar je morgen zou moeten staan, en overmorgen. Als je de cijfertjes volgt, zie je of je zaak de goede richting opgaat en waar je eventueel moet bijsturen.' Het is niet erg als je zelf geen krak bent op vlak van financiën. 'Je kan niet overal sterk in zijn. Er wordt tegenwoordig zo veel gevraagd van een ondernemer, dat al die eigenschappen haast onmogelijk in één persoon kunnen schuilen. Wees niet bang om extern advies te vragen. Ik hoor vaak dat mensen afgeschrikt zijn als ze horen wat een boekhouder kost. Dat lijkt misschien veel, maar ik ben ervan overtuigd dat zo'n expert zichzelf meer dan terugbetaalt omdat je dankzij zijn hulp veel sneller de wind in de zeilen zal krijgen.'



3. Gebruik je mensenkennis

Thierry Canetta: 'Heb je een start-up waarvoor je personeel moet aanwerven? Doe dat dan heel bezonnen. Zoek mensen die de waarden van jouw bedrijf vertegenwoordigen. Ze zijn tenslotte ambassadeurs van je onderneming, ze moeten jouw waarden overbrengen naar de klant. Ik hecht daarom meer belang aan betrokkenheid, motivatie en leergierigheid dan aan ervaring. In verschillende fases heb je ook verschillende soorten mensen nodig. Toen we pas begonnen met Ellis, hadden we personeel nodig met een ondernemersmentaliteit, dat ons konden helpen groeien. Nu het bedrijf meer op poten staat, hebben we eerder werkkrachten nodig met een corporate profiel die de nodige stabiliteit kunnen bieden. Denk na welke werknemers bij je passen. En vergeet niet om je mission statement én de plannen voor je zaak duidelijk met hen te delen. Werknemers hebben vaak heel waardevolle feedback.'