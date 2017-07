Van slim idee naar strakke zaak in (minder dan) één jaar

Door: redactie

Het geheim om zelfstandige te worden? Durven, durven en nog eens durven. Je kan je plannen eindeloos blijven uitstellen, maar zo kom je niet ver. De volgende starters vatten de koe bij de horens en enkele maanden tot een jaar later stonden zij met beide voetjes in hun eigen zaak.

Studio Vangst: geboren na 4 maanden Lola van Studio Vangst: "Mensen rond mij vonden mij impulsief, maar ik was er klaar voor.' © Studio Vangst. 'Het plan om een tweedehands interieurwinkel en -studio op te richten kwam in augustus 2016', vertelt interieurarchitecte Lola Valkenborg. 'Ik was pas afgestudeerd, maar vond niet meteen mijn droomjob. Dus besliste ik om in hoofdberoep bediende te blijven in de saladebar Romain Roquette, waar ik als student had gewerkt, en in bijberoep mijn eigen zaak uit de grond te stampen. Vier maanden later zag Studio Vangst al het levenslicht.'



Lola geeft toe dat het allemaal erg snel is gegaan. 'Velen vonden me impulsief en dachten dat mijn idee niet doordacht was. Maar ik stond volledig achter mijn concept en na enkele afspraken met het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent vond ik dat ik er klaar voor was. Ik heb geen businessplan opgesteld, waardoor alles vlugger verliep maar waardoor ik geen aanspraak maakte op een starterssubsidie. Toch heb ik daar geen spijt van omdat alles zo goed is gelopen.'



Het meest tijdrovende was de zoektocht naar een pand. 'Een handelsruimte in de stad is niet goedkoop en vaak hang je voor lange periode vast aan een huurcontract. Ik heb veel geluk gehad dat ik de ruimte in de Baudelostraat ben tegengekomen. Beneden is Studio Vangst, boven wonen mijn zus en ik. Ideaal. Zodra ik de ruimte had, was de rest op één, twee, drie in orde.'

Enjoy Jobs: opgericht in 15 maanden Sophie en Fien van enjoy Jobs: "Er bestaat al zoveel in de HR-wereld dus moesten we eruit springen." © Enjoy Jobs . Sophie Verschelde en Fien Fourneau deden er iets langer over om hun HR-bedrijf Enjoy Jobs op te richten. 'We waren vroeger collega's in de interimsector. Op een dag opperde een klant dat we eigenlijk ons eigen bedrijf zouden kunnen beginnen. En ja, dachten we, waarom niet?' vertellen de dames.



Een goed concept bedenken bleek echter moeilijker dan gedacht. 'Er bestaan al veel interimbureaus en HR-dienstverleners. We hebben verschillende businessplannen opgemaakt, maar daaruit bleek dat het moeilijk zou worden om de concurrentie zomaar aan te gaan. We moesten er dus voor zorgen dat we eruit sprongen.' De nadruk bij Enjoy Jobs ligt daarom op het persoonlijke, open contact met de klanten en sollicitanten. 'We doen aan werving en selectie, testing en assessment en we werken rond gezondheid op het werk', vervolgen ze. 'Maar we doen dat op een kleinschalige en individuele manier. We kennen elke klant zelf en spelen veel gerichter in op zijn noden dan een klassieke HR-dienstverlener.'



Omdat Sophie en Fien hun vaste jobs moesten opgeven om in het avontuur te stappen, lieten ze niets aan het toeval over. 'We zijn pas gestart nadat we met de hulp van onze boekhouder ons businessmodel volledig hadden gefinetuned, een financiering hadden gekregen van de bank, een kantoor hadden gevonden, onze computersoftware hadden laten maken en alle statuten in orde hadden gebracht. Dat moest allemaal buiten onze werkuren gebeuren, dus het nam zo'n 15 maanden in beslag.'