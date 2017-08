VIDEO: Antwerpse politie zoekt getuigen van aanval op Beerschotbussen

Nina Bernaerts

23/08/17 - 18u52

video De Antwerpse politie zoekt getuigen van de voetbalrellen van twee weken geleden in Mortsel, waarbij supportersbussen van Beerschot Wilrijk werden aangevallen. Ze heeft daarom nieuwe beelden vrijgegeven en hoopt een volledig zicht te krijgen van wat er zich voor, tijdens en na de rellen heeft afgespeeld op het plein.

Op 13 augustus zijn op het grondgebied van Mortsel twee bussen met supporters van voetbalclub KFCO Beerschot Wilrijk belaagd door een groep die vermoedelijk bestaat uit RAFC-supporters. Er is geweld gebruikt en zware schade toegebracht aan de infrastructuur. Politie en parket zijn op zoek naar nuttige informatie over het incident.



De supportersbussen waren op de terugweg van een uitwedstrijd. Ter hoogte van het centrum van Mortsel kwamen ze tot stilstand en zijn er opstootjes geweest. De bussen werden bekogeld met projectielen en de supporters werden aangevallen. Er was sprake van hooliganisme en ernstige schade aan de infrastructuur.



De lokale recherche van politie Antwerpen voert het onderzoek naar de feiten. Om een nog beter beeld te krijgen van het juiste verloop van de incidenten, doen politie en parket nu een oproep naar getuigen, slachtoffers of mensen die bewijsmateriaal kunnen aanleveren. Wie nuttige tips heeft die kunnen leiden tot identificatie van de daders, kan dat ook melden via opsporingen@politie.antwerpen.be