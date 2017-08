Antwerp vindt nieuwe teammanager in Frédéric Leidgens

DMM

23/08/17 - 18u37 Bron: Belga

Antwerp won vorige zaterdag nog van KV Mechelen. © getty.

Na het aantrekken van Peter Catteeuw als nieuwe physical coach, heeft Antwerp vandaag met Frédéric Leidgens nu ook de nieuwe teammanager bekendgemaakt. Leidgens was eerder in dienst bij Standard, maar begon eind juli al aan zijn nieuwe avontuur bij Antwerp.

De 36-jarige Leidgens werkte bij Standard als teammanager, persverantwoordelijke en later ook als commercieel directeur. "De club ziet de komst van Leidgens als een volgende stap naar verdere professionalisering", onderstreept Antwerp op de clubwebsite. Luciano D'Onofrio, de nieuwe sterke man bij Antwerp, kiest dus opnieuw voor iemand uit zijn oude entourage om de rangen van Antwerp te versterken. Eerder bracht hij ook trainer Laszlo Bölöni en verdediger Jelle Van Damme, met wie hij ook al bij Standard samenwerkte, naar The Great Old.



Eerder op de dag kondigde Racing Genk al het vertrek van physical coach Peter Catteeuw naar Antwerp aan, wat de Antwerpse club nu ook zelf bevestigde.