Van Damme voorgesteld bij The Great Old: "Ik had onmiddellijk een goed gevoel bij Antwerp"

Bewerkt door Glenn Van Snick

22/08/17 - 17u40 Bron: Belga

© photo news.

Jelle Van Damme is deze week aan zijn avontuur bij Antwerp begonnen. De 33-jarige linksachter en linkermiddenvelder, die bij 'The Great Old' een contract voor twee seizoenen ondertekend heeft, voelt zich klaar voor de strijd. "Ik ben erg blij dat ik deel kan uitmaken van het ambitieuze project van deze mythische club", vertelde Van Damme vandaag tijdens zijn voorstelling.

"Toen Antwerp me contacteerde, had ik onmiddellijk een goed gevoel", legde Van Damme uit. "De club wil op korte termijn uitgroeien tot een vaste waarde in Play-off I, en ik wil mijn steentje bijdragen. Of we dit seizoen al mikken op een plek bij de bovenste zes? Onze start is veelbelovend en het vertrouwen is aanwezig, maar we willen niet te hard van stapel lopen."



Van Damme speelde sinds januari 2016 bij LA Galaxy in de Verenigde Staten. Door zijn Amerikaans voetbalavontuur kon de voormalige Rode Duivel zijn zoon Cruz (7) en dochter Cleo (6), die in in Hasselt bij zijn ex-vrouw Elke Clijsters wonen, amper zien. "Ik wilde opnieuw dichter bij mijn familie voetballen", gaf Van Damme toe. "Maar het is niet zo dat, zoals sommige media speculeerden, ik Antwerp boven AA Gent verkoos omdat dat vanuit Limburg minder ver is. Het speelde mee, maar was zeker niet de hoofdreden. De aanwezigheid van Luciano D'Onofrio (sportief directeur van Antwerp, red), die ik nog ken van vroeger en voor mij een soort vaderfiguur is, gaf de doorslag."