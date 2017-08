Antwerp na rellen: "Ze zijn de naam 'Antwerpsupporter' niet waard"

MDB

14/08/17 - 12u54 Bron: Antwerp, Belga

© rv.

video Gisterenavond kwam het aan het Gemeenteplein in Mortsel tot rellen waarbij vermoedelijk Antwerphooligans de bus van Beerschotsupporters aanvielen. De eersteklasser distantieert zich vandaag met een statement van de gebeurtenissen.

"Onze club wil zich in ieder geval volledig distantiëren van de feiten", klinkt het op de website van Antwerp. "Als het effectief gaat om mensen die zich aan Antwerp linken - want de naam 'Antwerpsupporter' zijn ze absoluut niet waard - kan zulk gedrag absoluut niet door de beugel." "Onze club veroordeelt deze feiten en elke vorm van geweld ten strengste", gaat het verder. "De Great Old zal 100% meewerken aan het gerechtelijk onderzoek van de politie en de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken, zodat deze enkelingen - Antwerpgelinkt of niet - snel gevat kunnen worden."

Ook Beerschot-Wilrijk reageert vandaag op de incidenten, de 1B-club is "verbijsterd en onthutst" nadat de supportersbussen werden aangevallen "door gemaskerde herrieschoppers". Door de rondvliegende stenen geraakten enkele fans van Beerschot-Wilrijk gewond. "Sommigen dienden met kwetsuren aan been en hoofd zelfs naar het ziekenhuis te worden afgevoerd. Wij wensen hen een spoedig herstel. KFCO Beerschot-Wilrijk veroordeelt elke vorm van geweld en zal vanzelfsprekend alle medewerking verlenen aan het onderzoek naar aanleiding van deze gebeurtenissen."



Op de derde speeldag in de Jupiler Pro League verloor Antwerp zondag thuis met 3-5 van Racing Genk. "Negentig minuten lang lieten onze supporters de liefdevolle kleuren blinken voor heel België, en toonden ze dat voetbal op de Bosuil een feest is bij winst of verlies. Chapeau! We willen de meer dan 11.000 aanwezige fans dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun positieve ingesteldheid", zo benadrukt Antwerp.