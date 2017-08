Essevee niet blij met uitingen Oulare: "Hopelijk kan hij bij Antwerp wél de nodige discipline en inzet opbrengen"

TL

Zulte Waregem was aanvankelijk niet van plan om in te gaan op de uitingen van ex-Essevee-spits Obbi Oulare in het Canvas-programma 'Extra Time'. De 21-jarige targetman gaf in de voetbaltalkshow aan dat Francky Dury in hun eerste gesprek gelogen had over Oulare's rol binnen het team. Maar omdat die uitspraken "een eigen leven zijn gaan leiden", besliste Essevee toch om even te reageren op de uitspraken van de jonge aanvaller.

Zulte Waregem wenst Oulare alle succes toe bij FC Antwerp en hoopt dat hij daar wél de nodige discipline, inzet, engagement en professionaliteit kan opbrengen die nodig is om te slagen Zulte Waregem Oulare werd vorig seizoen door het Engelse Watford een half jaar uitgeleend aan Zulte Waregem. Maar de bonkige spits kon zich aan de Gaverbeek niet opwerken tot titularis. "Ik had vooraf met Francky Dury gesproken, iemand voor wie ik nog steeds veel respect heb", aldus Oulare in 'Extra Time'. "Maar in ons eerste gesprek heeft hij gelogen. Dury vertelde me dat ik in de spits zou spelen en Mbaye Leye als aanvallende middenvelder. Achteraf ben ik dan te weten gekomen dat hij precies hetzelfde had gezegd tegen Igor Vetokele, die ook amper van de bank kwam. Dat vind ik niet correct."



"Zulte Waregem heeft niet eerder gereageerd omdat de club intussen toch een reputatie heeft opgebouwd van (jonge) spelers nieuwe kans(en) te geven of verder te laten ontwikkelen", klinkt het. "Het aangepaste kader en de uitstekende trainingsstaf zijn daarvoor zelfs internationaal gekend. Hun resultaten zeggen dus meer dan eender welke reactie."



"De basis voor een succesvolle integratie bij Essevee is enerzijds een uitvoerige screening van de speler, zowel fysiek, medisch als mentaal en anderzijds de duidelijke afspraken tussen speler en club. Ook bij Obbi Oulare heeft de coach geluisterd naar zijn toekomstplan en beloftes om te werken aan zijn overgewicht (toen 5 kilogram) en om hard te trainen. Essevee zal niet in detail treden over hoe één en ander zich verder heeft ontsponnen omdat de club ook accepteert dat jonge spelers fouten moeten kunnen maken." Lees ook Oulare: "Voor mijn eerste training bij Watford vroeg de coach naar mijn naam. En welke positie ik speelde"

