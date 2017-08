Antwerp haalt met Luka Stojanovic oude bekende terug naar België

DM

2/08/17 - 20u45 Bron: Belga

© belga.

Luka Stojanovic verdedigt dit seizoen de kleuren van Antwerp. Dat heeft de promovendus op zijn website bekendgemaakt. Antwerp huurt de 23-jarige Serviër voor een seizoen van Apollon Limassol uit Cyprus.

Stojanovic voetbalt sinds 2014 voor Apollon Limassol en won met het team een Cypriotische beker. Vorig seizoen verhuurde Apollon de middenvelder aan Moeskroen, waar hij vier goals maakte in 29 wedstrijden. In een verder verleden kwam Stojanovic uit voor Sporting Lissabon.



Antwerp haalde afgelopen weekend bij zijn grote terugkeer in eerste klasse zijn eerste punt na een 0-0 gelijkspel tegen titelhouder Anderlecht. Op de tweede speeldag trekt 'The Great Old' naar AA Gent.