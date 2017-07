Van Damme naar Antwerp: "Het enige vraagteken in dit dossier staat bij LA Galaxy"

STIJN JORIS

Antwerp zet alles in het werk om Jelle Van Damme (33) naar de Bosuil te halen. Luciano D'Onofrio legde de eerste contacten al en deed hem een concreet én interessant voorstel.

Zo blijft D'Onofrio in een vijver met oude bekenden vissen. Met Jelle Van Damme heeft hij zijn zinnen gezet op de vroegere kapitein van Standard. Hij is aan zijn tweede seizoen bij LA Galaxy bezig en schopte het daar tot kapitein. Hij werd ook voor de tweede keer geselecteerd voor het All-Starteam. Zijn contract loopt er eind dit jaar af. Van Damme was initieel ook van plan dat uit te doen. Alleen gaf hij eerder al aan dat hij in de States zijn kinderen Cruz en Cleo mist. Net als in 2010 - toen Van Damme het bij Wolverhampton niet naar zijn zin had - biedt D'Onofrio een oplossing in de vorm van een contract van twee jaar bij Antwerp. Op die manier kan Van Damme weer in eigen land komen voetballen en herenigd worden met zijn zoon en dochter.

Rood gepakt

D'Onofrio nam vorige week al contact met Van Damme op. Ze hadden een constructief gesprek en Van Damme lijkt gewonnen voor het idee. Het enige vraagteken in dit dossier staat bij LA Galaxy. Wil de Amerikaanse club zijn kapitein zomaar laten gaan? Het is best mogelijk dat hij gezien de familiale omstandigheden op begrip kan rekenen. Bovendien lijkt LA Galaxy een overgangsjaar door te maken. Het team staat momenteel op een troosteloze negende plek. Een play-offticket lijkt heel ver weg. Voor Antwerp is Van Damme dan weer een ideale leidersfiguur. Met al zijn ervaring kan hij zeker iets toevoegen. D'Onofrio ziet voor hem een rol als linksachter weggelegd.



Van Damme speelde dit weekend nog voor LA Galaxy. In de partij tegen Seattle werd hij in de slotfase uitgesloten met een tweede gele kaart. Dat was mogelijk zijn laatste wedstrijd in de MLS. D'Onofrio wil de transfer van Van Damme snel afronden. Het is dus best mogelijk dat hij deze week al op de Bosuil tekent. (SJH/TTV)