Antwerp vs. Anderlecht ofte de "linksbuiten van 30 miljoen" tegen de teruggekeerde verloren zoon

28/07/17 - 06u00

Rodrigues werd sinds hij in verband werd gebracht met Antwerp steevast 'de man van 30 miljoen' genoemd, maar dat is niet meteen naar zijn zin: "Noem me alsjeblief niet zo", benadrukt hij. © photo news.

Onze clubwatchers Vanavond is het zover, want dan trappen Antwerp en Anderlecht het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op gang. Uiteraard ondergingen beide spelerskernen de nodige veranderingen; bij paars-wit bleef de metamorfose beperkt, terwijl de 'Great Old' wel al een gedaanteverandering onderging - en nog zal ondergaan. Onze clubwatchers laten hun licht schijnen over hun respectievelijke teams:

ANTWERP Sinan Bolat. © photo news. GROOTSTE AANWINST... Sinan Bolat

De Turkse doelman is voor het publiek van Standard nog steeds een held. In Porto kon hij het niet waarmaken en na vier jaren in de schaduw, hoopt hij zich nu bij Antwerp opnieuw te lanceren. De eerste signalen waren positief. In zijn tweede oefenwedstrijd keepte hij meteen op een erg hoog niveau en was hij zonder meer de uitblinker.



GROOTSTE VERLIES.... Johanna Omolo

De Keniaanse middenvelder was in het promotiejaar een onbetwistbare basisspeler. Zijn balvastheid en loopvermogen waren vaak doorslaaggevend in de jacht op de titel in 1B. Tijdens de voorbereiding kreeg hij amper speelgelegenheid van Bölöni. Hij koos ervoor om voor Cercle te tekenen uit vrees om bij Antwerp op de bank weg te kwijnen.



OOK UITKIJKEN NAAR... Ivo Rodrigues

De Portugese linksbuiten heeft een subtiele baltoets, hard schot en flair. Hij heeft al heel wat wedstrijden in de Portugese Primeira Liga op zijn conto staan en probeert het nu in België. Hij doorliep alle nationale jeugdelftallen, maar stagneerde daarna. Ontploft hij straks op de Bosuil?



Van onze Antwerp-watchers Stijn Joris & Raf Van Dyck

