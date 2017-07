Antwerp heeft Dino Arslanagic beet

Door: redactie

26/07/17

Dino Arslanagic verlaat Moeskroen en gaat voor Antwerp voetballen. De 24-jarige verdediger ondertekende een contract voor drie seizoen op de Bosuil. Dat maakte de promovendus woensdag bekend op de clubwebsite.

Arslanagic was nog maar sinds januari 2017 aan de slag bij Moeskroen, door wie hij overgenomen werd van Standard. De jonge Belg groeide er meteen uit tot een steunpilaar en had een belangrijk aandeel in het behoud van de Henegouwers.



Antwerp trapt vrijdagavond de Jupiler Pro League op gang met een thuiswedstrijd tegen landskampioen Anderlecht. De oudste club van het land zegt er alles aan te doen om Arslanagic nog speelgerechtigd te krijgen voor de eerste wedstrijd van de club op het hoogste niveau sinds 2004. .