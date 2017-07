Paars-wit hoeft niet op een overdosis respect van Bölöni te rekenen: "Anderlecht laat me eigenlijk koud"

Stijn Joris

Antwerp heeft vandaag en ook morgen nog elke helpende hand nodig. Toch lijkt het erop dat ze het huzarenstukje klaar krijgen in Deurne-Noord. De Bosuil - minus tribune 1 natuurlijk - wordt in gereedheid gebracht voor de grote terugkeer van de Great Old. Ook Laszlo Bölöni maakt zijn comeback in België. Hoe zijn vorige avontuur als coach in ons land afliep, hoeven we niet te herhalen. Wat het straks met Antwerp wordt, is nog één groot vraagteken.

Is het niet bizar om morgenavond een wedstrijd te moeten spelen in een stadion dat aan één lange zijde een bouwwerf is?

"Het is voor mij niet de eerste keer. Ik heb het al bij Sporting Lissabon, Benfica en Porto gezien. Dit is een overgangsfase voor de club. Niet alleen op dat gebied. Beeld je in - en ik hoop het echt - dat straks ook de ploeg zal rijzen, samen met de muren van het stadion."



De voorbereiding zit er nu helemaal op. Hoe blikt u er op terug?

"Het was goed. De spelers hebben gedaan wat ik van het verwachtte. Er waren geen negatieve verrassingen, amper blessures. De trainingsintensiteit werd gerespecteerd en daardoor klimt de groep hoger en hoger. We zijn op alle domeinen geëvolueerd, net omdat ze bereid waren de mouwen op te stropen."



De spelersgroep is nog niet definitief samengesteld. Dat maakt het er niet makkelijker op.

"We hebben nog werk. Dat zal nooit helemaal af zijn, maar rekening houdend met de mogelijkheden, de club en de spelersgroep, zijn we klaar voor de competitiestart. De dingen veranderen soms van dag tot dag of zelfs van uur tot uur. We waren hier op voorbereid."



Omolo vertrok deze week naar Cercle. De fans zagen hem niet graag vertrekken. Begrijpt u dat?

"Wanneer een speler vertrekt, betekent dat dat er nog een andere zit aan te komen. De club was niet meteen vragende partij, maar hij wou zeker zijn dat hij speelde. Daar hebben we naar geluisterd. We respecteren wat Omolo voor deze club gedaan heeft. Ik hoop dat iedereen er straks beter van wordt. We zullen in de volgende dagen of weken wel met een oplossing komen."

Jullie krijgen geen makkelijke eerste weken. Anderlecht, Gent, Genk, Mechelen en Oostende. Dat is...

"Tegen wie we spelen, interesseert me niet. Anderlecht, Gent... Het zal me wat. Ik wil mijn elftal sterk voor de dag zien komen. Het wordt zeker lastig, maar we gaan met veel inzet én intelligentie spelen. We willen het imago van de club niet opnieuw uitvinden, maar het wel een beetje oppoetsen."



U was zaterdag toeschouwer tijdens de Supercup. Wat voor Anderlecht zag u aan het werk?

"Een stevig elftal, maar dat was geen verrassing. Een zelfzekere ploeg, maar dat was geen verrassing. Een veeleisend team, maar dat was geen verrassing. Anderlecht is Anderlecht."



Hoe schat u de kansen in?

"Als ik zeg dat Anderlecht me koud laat, is dat niet om een rol te vertolken. Ik heb er al van gewonnen en verloren. Het is niet Anderlecht dat me interesseert, maar mijn club, mijn persoonlijkheid. Ik zal met mijn intellectuele en psychologische middelen het maximum doen zodat we aan het einde van de match met geheven hoofd van het veld kunnen. De spelers waarmee we werken, verdienen een kleine beloning. Ze zijn zeer, zeer gemotiveerd en pikken alles op. Ik verander niet van ingesteldheid bij elke andere ploeg. Ik was ooit een blonde en intussen een witte gladiator. (lacht) Maar Laszlo Bölöni is ook een realist en blijft altijd met zijn voeten op de grond."