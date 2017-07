Antwerp "maakt zich geen zorgen" over openingswedstrijd tegen Anderlecht

Door: redactie

25/07/17 - 20u32 Bron: Belga

© photo news.

Promovendus Antwerp heeft vandaag de geplande inspectie van politie, brandweer en Binnenlandse Zaken in het vernieuwde Bosuilstadion mogen ontvangen. De overheidsdiensten namen het stadion - en vooral de veranderingen eraan - nauwkeurig onder de loep en zagen meteen de substantiële vooruitgang ten opzichte van vorige jaren.

De overheidsdiensten identificeerden enkele opmerkingen, die voor vrijdagavond - wanneer Antwerp Anderlecht ontvangt op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League - nog in orde gebracht moeten worden. "Onze club maakt zich dus geen zorgen over de wedstrijd tegen Anderlecht van vrijdagavond", laat de Great Old op haar website optekenen.



Vrijdag volgt overdag nog een nieuwe controleronde. Er wordt ondertussen op de Bosuil ook werk gemaakt van comfort- en verfraaiingswerkern zoals extra verlichting in de stadionomgeving, vernieuwing van het scorebord, nieuwe LED-boarding rond het veld en verhoging van het sanitair comfort. "Ondanks de omvang van deze werken staan we nog steeds voor op schema", laat het stamnummer één trots weten.