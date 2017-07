Bosuil is bouwwerf, maar grasmat is klaar voor Anderlecht

Stijn Joris

25/07/17 - 07u09

Antwerp-Anderlecht wordt vrijdag wel degelijk op de Bosuil gespeeld. Dat wordt ons in Deurne-Noord al dagenlang op de borst gedrukt. De bouwwerken aan tribune 1 brengen de match niet in het gedrang.

Het stadion zal dus nog even niet in al zijn glorie beschikbaar zijn, maar kan wel dienst doen voor een competitiewedstrijd. Momenteel heeft de Bosuil meer weg van een bouwwerf. Drie graafmachines rijden af en aan, vier hoogtekranen staan rechtop waar tot voor kort tribune 1 nog uit de grond rees. De bouwwerken zijn nog maar in een eerste fase. De graafwerken zijn dus nog aan de gang, stenen zijn nog niet gelegd.



De nieuwe grasmat werd vorige week wel al geplaatst en ziet er op het eerste zicht perfect uit. Het veld is met andere woorden bruikbaar. Dat de nieuwe tribune in principe pas begin oktober in gebruik genomen zal worden, heeft tot gevolg dat een aantal fans tijdelijk elders zullen moeten plaatsnemen. Toch zal het vrijdag in de mate van het mogelijke vol zitten. Nog deze week wordt de laatste hand gelegd aan de accommodatie voor de eerste competitiewedstrijd. Tijdelijke kleedkamers, perszaal, etc. Alles verloopt volgens schema. Vandaag is er een laatste meeting om alle details nog één keer te overlopen en dan kan het licht in principe definitief op groen voor de herintrede op het hoogste niveau tegen paars-wit.