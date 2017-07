Bolat blinkt meteen uit bij Antwerp, dat STVV op gelijkspel houdt

Stijn Joris

22/07/17 - 19u04

© photo news.

Stayen was gisteren niet alleen het decor voor de fandag van STVV. De Kanaries en Antwerp werkten er ook hun laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie af. Beide ploegen hielden mekaar keurig in evenwicht: 1-1.

© photo news. © photo news.

Marquez probeerde het voor het eerst met één diepe spits. Vetokele voor en Gueye na rust. Bij Antwerp ongeveer dezelfde namen als de voorbije oefenwedstrijden. Jaadi kreeg net als tegen Cercle de voorkeur in de aanval. Limbombe en nieuwkomer Rodrigues bemanden de flanken. Dequevy was nog niet helemaal fit. Tuur Dierckx hield het bij wat loopwerk langs de zijlijn. Antwerp opende ei zo na de score. Limbombe mocht er alleen van door, omzeilde ook Pirard en legde de bal in het netje. Alleen floot ref Lambrechts hem terug voor een lichte overtreding. Verder was het vooral STVV dat de klok sloeg.



Alleen werkte Bolat niet mee. De Turkse doelman stopte eerst een kopbal van Botaka en dook even later ook een schot van diezelfde Botaka uit de bovenhoek. Ook de doorgebroken De Sart vond Bolat op zijn weg en zelfs de rebound van Asamoah raakte niet voorbij de Antwerpse goalie. Hij kreeg de meegereisde fans van zijn nieuwe club meteen op de hand. De laatste kans van de eerste helft was nog voor Camus, maar die miste zijn schot.



In de tweede helft was het spel iets meer in evenwicht. Nu scoorde STVV wel. Op een hoekschop van Botaka benutte de ingevallen Gueye zijn lengte. Hij kopte hard en deze keer was Bolat wel geklopt. Beide coaches voerden na rust al snel een aantal wissels door. Het spel werd er niet beter op. Antwerp toonde zich wel gretiger en opportunistischer. Bij balverlies achterin bij STVV ging het via Haroun, Owusu en Vleminckx tot bij Dequevy die met een laag schot gelijkmaakte. Steppe zat er net niet genoeg bij om het doelpunt te voorkomen. De invallers Owusu, Dequevy en Vleminckx boden de Great Old voorin duidelijk meer mogelijkheden. Kansen kwamen er wel niet meer en zo bleef het bij 1-1. De slotconclusie is dat de competitiestart meer dan waarschijnlijk voor beide teams te vroeg komt. STVV heeft net iets meer kwaliteit, maar Marquez heeft de juiste formule nog niet gevonden. Antwerp heeft op een aantal posities nog versterking nodig en moet het momenteel van pure wilskracht en onverzettelijkheid hebben.



STVV: Pirard (46' Steppe) - Dussaut, Teixeira (85' Matarrese), Kotysch, Kitsiou (56' De Norre) - De Petter (85' Bourard), Asamoah (46' Abrahams) - Botoka (66' Boli), De Sart, (61' Charisis), Ceballos (77' Mola) - Vetokele (46' Gueye).



ANTWERP: Bolat - Duplus (88' Achter), Batubinsika, Koné (79' Vansteenkiste), Corryn - Haroun (81' Omolo), Hairemans (76' Randriambololona) - Limbombe (52' Owusu), Camus (46' N'Diaye), Rodrigues (52' Dequevy) - Jaadi (71' Vleminckx).



Gele kaarten: Kotysch, Haroun, Duplus.



Doelpunten: 59' Gueye 1-0, 77' Dequevy 1-1.