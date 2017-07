Door: redactie

Vedran Runje is de nieuwe keeperstrainer van Antwerp. De Kroaat, die in het verleden onder meer de kleuren verdedigde van Standard, tekende een contract voor twee jaar op de 'Bosuil' en stond vandaag al een eerste keer op het oefenveld. Jerry Vanacker, de vorige keeperstrainer, wordt full-time videoanalist bij 'The Great Old'.