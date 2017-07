Sinan Bolat keert met ambities terug naar België: "Ik wil rol spelen in de heropbouw van Antwerp"

Stijn Joris

19/07/17 - 07u00

Sinan Bolat (28) streek opnieuw in ons land neer. De Turkse doelman is na Genk, Standard en Club Brugge bij Antwerp aan zijn vierde Belgische club toe. Zijn eerste dag heeft hij achter de kiezen en er was nog net tijd over voor een uitgebreide babbel.

Voelt het na al die jaren Portugal en Turkije weer een beetje aan als thuiskomen?

"Zeker. Ik ben in België opgegroeid. Dit is mijn thuis en bij Antwerp zit ik bij een club die bij me past."



Met welke ambitie tekende je een contract voor drie seizoenen?

"Ik wil me weer tonen. Eerst en vooral op training. De coach overtuigen van mijn kwaliteiten en weer op het veld staan. Maar laat me dus maar beginnen met hard te trainen en te tonen dat de coach op me kan rekenen."



Je keert deze keer wel terug met wedstrijdritme. Bij Arouca stond je het tweede deel van het seizoen tussen de palen.

"Dat heeft me veel goed gedaan. Ik heb het seizoen helemaal uitgespeeld en heb dus wedstrijdritme kunnen opdoen."



Dat was anders toen je bij Brugge toekwam...

"Ja, daar wil ik eigen liever niet op terugkomen. Bij Club kwam ik pas aan het einde van de transferperiode toe en na twee dagen zat ik al op de bank tegen Sint-Truiden. Nu heb ik meer tijd om te trainen en me aan te passen. Voor een keeper is het belangrijker dat je in de voorbereiding oefenwedstrijden kan meepikken voor het echte werk begint. Ik weet zelf ook wel dat ik bij Club mijn niveau niet gehaald heb, maar mijn tijd komt wel. Ik zal er nog wel eens een woordje uitleg bij geven, maar eerst moet ik met mijn handen en voeten op het veld praten."



Je hebt de voorbije vier seizoenen geen 50 wedstrijden gespeeld. Zonde voor iemand met jouw talent.

"Dat weet ik maar al te goed. Ik had ook verwacht dat het anders zou verlopen na mijn transfer naar Porto. Het was zeer moeilijk om daar een kans te krijgen. Het was ook niet altijd prettig om elke keer weer uitgeleend te worden en telkens in de laatste fase van de transferperiode. Ik kon nooit een deftige voorbereiding afwerken. Nu heb ik een contract voor drie jaar en kan ik weer iets opbouwen. Misschien had ik wel iets sneller bij Porto moeten vertrekken, maar er spelen ook andere dingen mee. Soms moet je ook aan je toekomst denken. Ik ben blij dat dat hoofdstuk nu is afgesloten." Lees ook D'Onofrio en Bölöni toveren Sinan Bolat uit de hoge hoed

"Het is sowieso een beetje een nieuwe start bij een nieuwe club met ambitie. Er was ook interesse uit Turkije en Portugal, maar ik wou naar Antwerp. Ik wil hier een rol spelen in de heropbouw van de club en kijk er naar uit om voor die geweldige supporters te spelen."



Speelde Luciano D'Onofrio een belangrijke rol in je komst?

"Ja, hij heeft me gecontacteerd en de ambities uitgelegd. Dat klonk meteen heel goed. Ik heb eerlijk gezegd niet lang moeten nadenken. De keuze was snel gemaakt."



Bij Porto had je een mooi contract. Je moest ongetwijfeld inleveren. Was dat geen struikelblok?

"Ik heb tot nu toe wel wat geld verdiend in mijn carrière, maar nu was dat niet belangrijk. Ik wil weer spelen en me tonen. Dan komt dat geld wel weer vanzelf."



Antwerp kent niet meteen een vlotte voorbereiding. Het elftal staat zeker nog niet op punt. Storen die omstandigheden je?

"Het wordt voor iedereen zoeken. We moeten gewoon focussen op wat wij op het veld kunnen doen. De club wordt gerund door mensen met kennis van zaken en ik weet dat ze het goed gaan aanpakken. We moeten een beetje geduld hebben met deze groep. Er gaan nog jongens vertrekken en komen. De trainer moet de spelers ook leren kennen."



Over de trainer gesproken. Was het een blij weerzien met Bölöni?

"Hij is nog exact dezelfde als bij Standard. Het is handig dat hij een beetje weet hoe ik in elkaar zit. Hij kan met spelers omgaan en weet hoe hij iemand beter moet maken. Antwerp heeft een goede keuze gemaakt, maar ik ben hier niet omdat Bölöni onze trainer is. Ik heb naar het totaalplaatje gekeken."



"Scoren? (lacht) Dat doelpunt is nog niet ter sprake gekomen. (Bolat scoorde in de Champions League een doelpunt voor Standard tegen AZ red.) Het is een moment dat ik nooit zal vergeten, maar zoiets zal waarschijnlijk niet opnieuw gebeuren. Ik praat er eigenlijk niet zo graag over. In het begin was het leuk, maar ik wil niet gezien worden als de doelman die scoort." © photo news. © photo news.