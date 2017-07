Antwerp gaat ook samenwerken met PSG

SJH

18/07/17 - 17u03

© TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.

De samenwerking met FC Porto was al lopende, maar achter de schermen bij Antwerp zitten ze allerminst stil. Zo gaat 'The Great Old' voortaan ook samenwerken met Paris Saint-Germain. De goede banden tussen Luciano D'Onofrio en Antero Henrique, respectievelijke sportieve directeurs van Antwerp en PSG, liggen aan de basis van de nieuwe samenwerking. Het doel is dat de Franse topclub (net als Porto, dat bijvoorbeeld Ivo Rodrigues al stalde op de Bosuil) jonge talenten zal uitlenen aan de rood-witten om hen speelminuten te laten op doen in het eerste elftal. Antero Henrique heeft deze zomer de overstap gemaakt van Porto naar het Prinsenpark, waar hij Patrick Kluivert als sportieve baas opvolgt.