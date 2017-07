D'Onofrio en Bölöni toveren Sinan Bolat uit de hoge hoed

DM

17/07/17 - 16u07 Bron: Belga

Vice-voorzitter Luciano D'Onofrio en coach Laszlo Bölöni hebben een oude bekende terug naar de Jupiler Pro League gehaald. De Belgisch-Turkse doelman Sinan Bolat tekende een contract van drie seizoenen bij Antwerp. Bolat werkte in zijn periode bij Standard al samen met het duo D'Onofrio-Bölöni.

De 28-jarige Bolat, een jeugdproduct van Racing Genk, reeg de clubs de afgelopen jaren snel aan elkaar. Na langere passages bij Racing Genk (2006-2008) en Standard (2008-2013) volgden FC Porto (2013), Kayserispor (2014), Galatasaray (2014-2015), Club Brugge (2015-2016), Nacional (2016-2017) en Arouca (2017). Met die laatste club degradeerde Bolat het voorbije seizoen uit de Portugese Primeira Liga.



De zesvoudig Turks international won in zijn carrière twee Belgische (2009 en 2016) en één Turkse titel (2015). Voor promovendus Antwerp is Bolat de vijfde inkomende transfer. Eerder trok de Great Old ook al verdedigers Moustapha Bayal Sall (Al-Arabi) en Dylan Batubinsika (PSG), middenvelder Reda Jaadi (KV Mechelen) en buitenspeler Zotsara Randriambololona (Viton) aan.