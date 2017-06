Decuyper wil Antwerp Soccer School (met spelertjes Zulte Waregem)

JONAS VAN DE VEIRE EN DIMITRI EECKHAUT

28/06/17 - 10u14

© belga.

Antwerp plant een ongezien jeugdoffensief. Kersvers verantwoordelijke Patrick Decuyper wil zijn geesteskind, de Essevee Soccer School, integraal naar de Bosuil halen. Dat omvat academiespelers, trainers én Thomas Caers. Zulte Waregem bijt van zich af: "Er is geen intentie om de Soccer School te verkopen."

Het is Patrick Decuyper menens in zijn nieuwe functie als hoofd jeugdopleiding van Antwerp. De voormalig bestuurder zou zijn zinnen gezet hebben op de Essevee Soccer School. Een project dat Decuyper in 2013 - toen als CEO van Zulte Waregem - ontplooide met opleider Thomas Caers, ex-speler en -trainer van onder meer Sint-Truiden. De opzet was duidelijk: binnen de zes tot acht jaar meerdere spelers ter beschikking stellen van de eerste ploeg. En dat allemaal gestoeld op een unieke filosofie, waarbij de spelers vaak op blote voeten trainen en niet aantreden in een competitie.



Ook na zijn vertrek bij Essevee bleef Decuyper nauw betrokken bij zijn geesteskind - hij drong bij voormalig voorzitter Willy Naessens zelfs geregeld aan op een participatie. Vier jaar later volgt misschien een volledige hereniging. Antwerp FC is namelijk vastbesloten om een stevig en ambitieus jeugdoffensief in te zetten, onder de naam 'Antwerp Diamonds'.



Hoe Decuyper zijn 'Antwerp Diamonds' financieel wil uitbouwen en wat de reactie is van Zulte Waregem leest u op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor 1 euro.