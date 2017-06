Door: TVM

4/06/17 - 15u00

Stromae hier te zien naast zijn vrouw Coralie en ontwerper Walter Van Beirendonck. © Benoit De Freine.

Dat Stromae in de jury zat tijdens het eindejaarsdefilé van de Antwerpse Modeacademie kon je hier al lezen. Gisteren was het zover. Samen met zijn vrouw Coralie zakte hij naar de Parkloods in de Scheldestad af, al leek hij maar matig onder de indruk van de creaties van de studenten.