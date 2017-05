Ex-crimineel Jeremy Meeks verovert Cannes

TK

27/05/17 - 15u11

© photo news.

Ken je Jeremy Meeks nog? De man die gearresteerd werd voor onder meer een gewapende overval en de wereld veroverde met zijn sexy 'mugshot'? Wel, zijn modellencarrière loopt nog steeds prima, want de man paradeert momenteel rond in Cannes.

Tijdens het filmfestival in Cannes stelde modeontwerper Phillipp Plein ook zijn resortcollectie voor, en daar hoorden wat opvallende modellen bij. Onder meer Winnie Harlow, het model met vitiligo, paradeerde daar over de catwalk. Maar de meeste aandacht ging uit naar Jeremy Meeks, de man die van crimineel naar gevierd model ging. Met zijn zwoele blik en getatoeëerde traan was hij een van de favoriete onderwerpen voor de fotografen.