Al lichtjes gebruind? Dan moet je vandaag zeker extra zonnecrème smeren

Al een lichtbruin kleurtje gekregen door een vroege vakantie dit voorjaar? Dan denk je misschien dat jouw huid beter beschermd is tegen de zon, maar niets is minder waar. "Een basiskleurtje beschermt niet tegen verbranding en huidkanker", waarschuwt John Lowe van de Australische University of Sunshine Coast, die hier onderzoek naar deed. Goed smeren blijft dus de boodschap.

Een lichtbruin kleurtje, een basistintje of een "couche", er zijn verschillende bewoordingen in de volksmond voor wie al wat zon heeft gezien voor de echte zomer er is. Wie gezegend is met zo'n mooi kleurtje, heeft de valse illusie ook beter tegen de zon beschermd te zijn en minder te moeten smeren. Maar daar let je toch beter mee op.



Groter risico

Volgens een studie van de School of Health and Sports Sciences aan de University of the Sunshine Coast in Australië is het zelfs extra opletten geblazen voor wie al een beetje meer kleur heeft door de zon. Op basis van analayses bij 163 universiteitsstudenten, ontdekten ze dat wie al wat zon gezien heeft zelfs een groter risico loopt op verbranden achteraf. Ook deelnemers die verklaarden speciaal naar de zonnebank te gaan om hun huid voor te bereiden op de zomer met een basistintje, hadden daarna een grotere kans op zonnebrand.



Geen volledige bescherming

"Mensen denken dat een lichtbruin kleurtje hen zal beschermen tegen zonnebrand en huidkanker, maar dat klopt niet", legt onderzoeker John Lowe uit. Wie al wat kleur heeft, zal daarom minder snel naar de fles zonnecrème teruggrijpen. Met meer kans op verbranding tot gevolg. Een kleurtje door de zon helpt wel om wat melanine te produceren, die de zonnestralen lichtjes filtert, maar dat is niet genoeg om de schadelijke uv-stralen helemaal tegen te houden. Smeren, smeren, smeren, blijft dus de boodschap. Wil je echt voor diepbruin gaan zonder het risico op huidkanker te vergroten? Daar zijn anno 2017 gelukkig trucjes voor.