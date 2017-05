Kendall Jenner heeft bijna Marilyn Monroe-momentje in Cannes

Kendall Jenner op het filmfestival van Cannes. © getty.

Topmodel Kendall Jenner maakte gisteren haar debuut op het filmfestival van Cannes in een dramatische jurk van Giambattista Valli Haute Couture. Mede mogelijk gemaakt door de wind ging het alleen bijna mis met haar kleed.

Zonder dat ze er erg in had vloog de gigantische sleep van haar jurk namelijk de lucht in. Het moment deed een beetje denken aan de filmscène waarin de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe in een wit jurkje boven een ventilatierooster van de metro staat en nog maar net op tijd de boel naar beneden weet te houden.



Hier begon het al