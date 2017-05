Dit zijn volgens Jani de 5 grootste modemissers ooit

Door: TVM

18/05/17 - 08u33 Bron: VIJF

Iedereen maakt al eens een foutje als het op zijn of haar outfit aankomt. En hoewel je natuurlijk gewoon moet dragen waar jij je goed in voelt, denkt Vlaanderens bekendste stylist daar anders over. Wie Jani gelukkig wil houden draagt deze 5 kledingstukken best nooit meer.

Heel verrassend zijn de modemissers van Jani niet, dat zei hij gisteren zelf ook al in zijn programma Shopping Queens. Zo blijft hij driekwartsbroeken afschuwelijk vinden, maar daarmee bedoelt hij niet broeken waarmee je een klein stukje van je enkel laat zien (wat net heel hip is). Jani heeft het over shorts die tot net over de knie komen, liefst met allemaal zakken aan.



Verder is hij ook ab-so-luut geen fan van - zoals hij het noemt - jezussandalen en dan al helemaal niet met witte sokken daarin. Van de hippe buideltasjes (waar we hier nog over schreven) moet hij ook niet weten, dat vindt hij iets voor drugdealers. En last but not least, blijven "fleecekes" ook een absolute fashion faux pas.