Lange leren jassen en kleine zonnebrillen: 'The Matrix' als nieuwste modetrend?

Kim Kardashian en Kendall Jenner. © photo news/the matrix/nina.be.

Het is al achttien jaar geleden dat de sciencefictionfilm 'The Matrix' voor het eerst te zien was in de bioscoop, maar anno 2017 blijft de prent nog altijd tot de verbeelding spreken. Zo ook de ietwat bevreemdende kledingkeuze van computerhacker Neo en co. Onder anderen de Kardashians en topmodel Gigi Hadid putten de laatste maanden overduidelijk veel mode-inspiratie uit de film.

Futuristische zonnebrillen Smalle zonnebrillen op de catwalk bij Balenciaga. © getty.

Gezien op de catwalk bij onder andere Balenciaga, Vêtements en Gosha Rubchinskiy en nu ook op de neus van Kim, Kendall en Gigi. De ultrasmalle zonnebril is dé trend voor de zomer en daar hoef je niet eens zo diep voor in de buidel te tasten. In de meeste tweedehandswinkels vind je bij de vleet zulke exemplaren.



Lederen rokjes Trinity en Kim Kardashian. © The Matrix/photo news.

Kim Kardashian paradeerde deze week nog rond in een strakke leren minirok, maar Trinity droeg ze achttien jaar geleden al in 'The Matrix'. Een lederen rok vestigt de aandacht wel énorm op je billen, dus ben je daar onzeker over dan laat je deze trend best aan je voorbijgaan. Al bewijst La Kardashian wel dat zeker niet alleen dames zonder kont hier mee wegkomen.



Lange lederen jassen Trinity en Gigi Hadid. © The Matrix/photo news.