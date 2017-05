Wat als ... je nooit meer zou lachen?

LDL

Stel je voor: je besluit van de ene dag op de andere om nooit meer te lachen. Wat gebeurt er dan precies met je? De Amerikaanse krant USA Today ging te rade bij ondermeer een dermatoloog en een 'gelukspecialist'.

Eerst en vooral zijn er de zogenaamde 'lachrimpels', ook wel kraaienpootjes genoemd. Die ontstaan doordat de huid rond onze ogen samentrekt wanneer we lachen. Daarna valt de huid opnieuw in de plooi. Doorheen de jaren wordt de huid dunner en dus ook minder elastisch. Het wordt met andere woorden moeilijker om alles weer netjes op zijn plaats te krijgen en voilà: daar zijn de kraaienpootjes.



"Als iemand er zou voor kiezen om nooit meer te lachen, dan zal zijn of haar huid jonger ogen, ondanks het feit dat de persoon in kwestie er niet al te gelukkig zal uitzien," zegt Dr. Robert Anolik van de American Academy of Dermatology. "Op de korte termijn zouden zich geen diepe rimpels vormen rondom de ogen en op lange termijn zouden er veel minder diepe rimpels zichtbaar zijn op de plaats waar anders kraaienpootjes verschijnen."



"Maar het bannen van gelaatsuitdrukkingen kan niet alle rimpels voorkomen", aldus Dr. Tina Alster, directeur van het Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery. "De meeste rimpels op je wangen, rond de mond en onder de ogen, komen er niet door spiercontracties maar wel door de blootstelling aan UV-licht. Bovendien veroorzaakt het fronsen van de wenkbrauwen meer rimpels dan een glimlach."



Psychologische gevolgen

Wanneer je nu echt niet meer zou lachen, zou dat ook psychologische gevolgen hebben. "Een glimlach is één van de snelste en gemakkelijkste manieren om sociale contacten te leggen,"aldus Shawn Anchor, een Amerikaan die geluk onderzoekt. "Onderzoek heeft uitgewezen dat sociale contacten het belangrijkste middel zijn om op lange termijn geluk te vinden."



Onderzoek heeft ook uitgewezen dat glimlachen helpt tegen stress én zelfs voor een langer leven kan zorgen.