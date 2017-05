Nicki Minaj en H&M slaan de handen in elkaar

© epa.

Zangeres Nicki Minaj gaat samenwerken met de Zweedse modeketen H&M. Dat maakte ze zelf bekend op het Met Gala eergisteren. H&M ontwierp voor die gelegenheid trouwens ook een jurk voor Minaj, geïnspireerd op Comme Des Garçons-ontwerpster Rei Kawakubo.

Nicki Minaj in de jurk van H&M. © getty.

Rapper en zangeres Nicki Minaj arriveerde eergisteren op het Met Gala in een doorzichtige organza-jurk met een lange sleep uit extravagante tafzijde met ruwe randen en rozen uit zwart vinyl aan de zoom en onder de sleep. Daarover droeg ze een kimono en lederen Obi-riem met daarop een masker van Kawabuko's gezicht. De ontwerpster van het Japanse modemerk Comme Des Garçons was het thema van de avond, vandaar de overduidelijke verwijzingen.



Bij het zien van de jurk zou je meteen denken dat die van de hand van een luxueus modehuis is, maar niets is minder waar. De jurk werd namelijk ontworpen door H&M. De keten ontwierp trouwens ook de outfits van Ashley Graham, Joe Jonas, Jourdan Dunn, Sasha Lane, Stella Maxwell en Future voor het Met Gala.



Op de rode loper van het event vertelde Minaj dat ze nog meer gaat samenwerken met H&M en dat het resultaat daarvan in de herfst/winter 2017 wordt gelanceerd. "Ik ben hier vanavond aanwezig in een creatie van H&M omdat we in de herfst een verdere samenwerking bekend gaan maken," vertelde de zangeres daarover. We houden jullie uiteraard verder op de hoogte.