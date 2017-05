Randy: "Er bestaat een jurk voor iedereen. Ik heb nog nooit iemand naakt naar het altaar zien lopen"

© TLC.

Het trouwseizoen is weer in volle gang. Van het eerste voorzichtige Pinterest-bord tot de allerlaatste pasbeurt voor de grote dag, de wedding fever is officieel losgebarsten, en dat kan soms best overweldigend zijn. Gelukkig voor bruidjes die het even allemaal niet meer zien zitten, is er nog altijd de enige echte Randy Fenoli.

Redactrice en bride-to-be Sophie liet zich maar al te graag adviseren door Randy Fenoli © NINA. Randy Fenoli ziet er in het echt precies zo uit als op ons televisiescherm: strak in het pak en een brede glimlach van oor tot oor, die hem ogenblikkelijk een rolletje in menig tandpastareclame had kunnen opleveren. Helaas voor tandpastaproducenten wereldwijd besloot de goedlachse Amerikaan uit Southern Illinois een andere richting uit te gaan met zijn carrière: de wedding business. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. Bridezilla's komen van over de hele wereld tot bij Randy om met een gerust hart - maar bovenal: een prachtige jurk - hun grote dag tegemoet te gaan. En wij doen uiteraard precies hetzelfde. Lees ook 5 dingen die je nog niet wist over 'Say Yes to the Dress'

Stel duidelijke richtlijnen op Of hij het na zoveel seizoenen nog niet beu is? "Allesbehalve!", gooit Randy - oprecht verbaasd dat we de vraag nog maar dúrven stellen - met die typische Amerikaanse flair zijn handen in de lucht. "I lóve weddings. Iedere bruid, ieder koppel en ieder feest is anders. En daarbij, er is niets dat meer voldoening geeft dan een stralende bruid wanneer ze die ene, ideale jurk draagt."



Maar die zoektocht verloopt niet altijd van een leien dakje, zoveel heeft Randy in zijn vele jaren ervaring al wel geleerd. Het grootste probleem ligt meestal echter niet bij de bruid, wél bij haar entourage. Maar Randy is streng: "Als je volwassen genoeg bent om te trouwen, dan ben je ook volwassen genoeg om op voorhand aan je vrienden en familie duidelijk te maken wat je precies wilt. Ga vóór je afspraak rond de tafel zitten, en stel duidelijke richtlijnen op. Als jij écht geen prinsessenjurk wil, dan moeten zij ook geen gigantisch Disneykleed uit het rek trekken. Is je budget 1.000 euro? Zorg dan dat ze niet komen aandraven met een kleed dat vijf keer zo duur is. Tenzij ze natuurlijk bereid zijn om het verschil bij te leggen." (lacht) "Ze moeten op zoek naar een jurk voor jóu, niet een jurk waar zij je graag in zouden zien."

"Pinterest is een pest" Randy en zijn team voor 'Say Yes to the Dress Benelux' © TLC. 3 tips voor het zoeken van een trouwjurk:



- Looks boven comfort: "Kies de jurk waarin je je het mooiste voelt. In de juiste jurk recht je automatisch je rug, je oogt zelfverzekerder, ... Als jij je goed voelt, dan straal je dat ook uit."



- Hou je aan je budget: "Vertel op voorhand aan de verkoopster wat jouw budget is, en hou je daar ook aan. Heb je die ene perfecte jurk gevonden, maar is ze toch te duur? Misschien kan je dan wel wat besparen op andere dingen, zoals uitnodigingen of het boeket, zodat het totaalbudget toch nog steeds binnen de perken blijft."



- Stel prioriteiten: "Trouwen draait niet alleen om een jurk. Het belangrijkste is dat je samen bent met je geliefde, vrienden en familie." Een trouwjurk moet trouwens niet altijd een fortuin kosten. Met tal van budgetopties, zoals Sessun, Topshop en & Other Stories, hoef je tegenwoordig geen bank meer te overvallen om er goed uit te zien op je trouwdag. Een goede evolutie, vindt ook Randy. "Niet iedere bruid heeft hetzelfde budget. En het is niet omdat een trouwjurk een goedkoper prijskaartje heeft dat de jurk minder speciaal is. Ga wel niet in het wilde weg online shoppen," drukt hij ons op het hart. "Het blijft een belangrijke dag. De expertise van de verkoopsters, het passen van verschillende jurken in het gezelschap van je vrienden en familie, ... die hele ervaring is zoveel beter en specialer dan wanneer de postbode je gewoon een kartonnen doos overhandigt."



Als er iets is dat Randy eigenhandig de wedding business zou willen uitwerken, dan is het Pinterest wel. "Eerlijk? Pinterest is een pest. Oké, het kan best handig zijn om het winkelpersoneel een idee te geven van waar je precies naar op zoek bent, maar wat veel vrouwen niet weten is dat Pinterest allesbehalve realistisch is. Al die foto's zijn bewerkt, een beetje extra tule, een slankere taille hier, een extra arm daar ... Niets is onmogelijk. Ja, die jurk ziet er perfect uit, maar hij is niet écht. Zo'n Pinterest-bord toont ons in welke richting we moeten zoeken, maar je zal er nooit exact zo uitzien als die vrouw op de foto. Die bestaat nu eenmaal niet. Trouwens, iedere bruid is bang dat ze die ene perfecte jurk niet zal vinden. Dat is volkomen normaal. Maar ik heb in al die jaren nog nooit een bruid naakt naar het altaar zien lopen!"