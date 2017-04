Nieuwe Snapchat-filters brengen je foto's en video's tot leven

Door: redactie

Na de selfie lenses (denk maar aan de alombekende hondenfilter) mogen we nu ook de world lenses verwelkomen op Snapchat. Dankzij de nieuwe 3D-filters komen al je toekomstige Snapchat-kiekjes tot leven. Voor de dummies onder ons geven we graag even een extra woordje uitleg.

Augmented reality De world lenses geven meer diepte en effecten aan je foto's en video's dankzij augmented reality. Een technologie die zijn bekendheid te danken heeft aan Pokémon Go, een app die afgelopen zomer een grote hype was onder jonger en jongvolwassenen.



"Bij augmented reality wordt de virtuele wereld gemixt met de echte wereld. De omgeving wordt geïnterpreteerd met behulp van algoritmes, de beelden worden geanalyseerd en er worden dan synthetische elementen aan toegevoegd", zegt Peter Schelkens, Professor bij het departement Elektronica en Informatica aan de VUB



Die synthetische elementen zijn in het geval van Snapchat regenbogen, wolken en bloemen die door middel van een extra laag worden toegevoegd aan het beeld van de werkelijkheid.



World lenses voor dummies Wie gebruik wil maken van deze gevorderde functie kan onderstaande instructies doorlopen. In slechts 8 stappen heb je de world lenses volledig onder de knie en ben je klaar om uit te pakken bij je vrienden. Stap 1: Gebruik voor deze functie de camera op de achterzijde van je smartphone. Tik op het icoon in de rechterbovenhoek als je camera op selfie-modus staat. Stap 2: Tik op het scherm om de filters te activeren. Stap 3: Swipe naar links voor meer filters. Stap 4: Selecteer een filter om die toe te voegen aan je beeld. Stap 5: Tik op het object voor meer opties (wolk, regenboog, ...) Stap 6: Sleep het object naar de gewenste plaats. Stap 7: Beweeg langs het object voor een andere hoek. Tekst en geanimeerde emoji hebben diepte, Bitmoji niet. Stap 8: Tik op de sluiterknop voor een foto of houd ingedrukt voor een video.