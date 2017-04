Nieuwe jeans nodig? Dan moet je op de Amsterdam Denim Days zijn

Margo Verhasselt

Hangen er bij jou ook 10 verschillende jeansbroeken in je kast en kan je het niet laten om bij elke shoppingtrip een nieuw exemplaar aan te schaffen? Dan moet je van 17 t/m 23 april in Amsterdam zijn, voor de Amsterdam Denim Days. Het leukste onderdeel van al? Het Blueprint Festival 2017.

Van 17 tot en met 23 april zal je in Amsterdam alleen maar mensen tegenkomen die een spijkerbroek dragen. Tijdens de Amsterdam Denim Days staan allerlij evenementen in teken van jeans. Een van die evenementen is het Blueprint Festival, dat dit jaar rond 'The Future of Denim' draait. Er zullen heel wat innovaties voorgesteld worden en vooral duurzaamheid zal een populair thema zijn.



Klinkt dit allemaal als muziek in de oren? Het festival vindt voor de vierde keer plaats en je kan het bezoeken op 21 en 22 april op het Westergasterrein in Amsterdam. Zowat elk jeansmerk dat je je kan voorstellen is aanwezig. Je kan naar interactieve demonstraties gaan, shoppen, lekker eten en nog veel meer.



Tickets koop je hier