Gun je billen een streepje zon in deze jeansbroek van 1.450 euro

Met dank aan het hipste modemerk van het moment Vêtements hoef je je nooit meer zorgen te maken dat je jeans scheurt bij je billen. In samenwerking met denimreus Levi's heeft het label namelijk een jeans uitgebracht die je open en dicht kunt ritsen recht in het midden van je kont. En dat voor een schamele 1.450 euro. Je moet er wat voor over hebben om mee te zijn met de laatste mode.

Niet zo lang geleden schreven we nog over de jeansbroek van Kendall Jenner die enkel nog met de naden aan elkaar hing. En een paar dagen daarvoor was er ook al de broek van Topshop met een laagje plastiek voor de gaten in de knieën. Nu is het Vêtements, het hippe Franse modemerk, dat voor furore zorgt.



De jeansbroek in kwestie is een samenwerking met Levi's en kun je langs alle kanten openritsen. Langs het kruis, langs de benen en dus ook aan de achterkant. In tegenstelling tot de reacties op de broek van Kendall en die van Topshop, zijn mensen redelijk positief over dit model. De woorden "WANT" en "NEED" komen opvallend veel voor in de reacties op het Instagramaccount van Vêtements.



Zou jij de broek dragen? Je kunt een exemplaar kopen voor 1.450 euro op de webshop MyTheresa.com.