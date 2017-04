NINA tipt: & Other Stories en TOMS bundelen hun krachten

Margo Verhasselt

13/04/17 - 07u30

© & Other Stories.

Hij is er eindelijk: de collectie van & Other Stories en Toms. De samenwerking tussen deze twee topmerken is niet alleen super fabulous, maar steunt ook Magic Bus Women's Scholarship Fund.

© & Other Stories.

Toms staat bekend om hun One for One principe. Wanneer jij een paar Toms koopt, schenkt het merk ook een paar aan een kind dat daar nood aan heeft. Daarbovenop steunt & Other Stories Magic Bus Women's Scholarship Fund om Engelse taallessen voor jonge vrouwen in India te organiseren.



De collectie brengt je in de mood voor de zomer en bezorgt je tegelijkertijd een warm gevoel van binnen. Echt waar, what's not to love?



De samenwerking blaast een frisse wind op de klassieke schoenstijl van Toms met Venice Beach in het Amerikaanse Los Angeles als inspiratiebron.



Alsof dat allemaal nog niet leuk genoeg is, werd de collectie ook nog gefotografeerd door Belgisch fotografe Natalie Joos: "TOMS en & Other Stories zijn een ideale combinatie binnen de modewereld. Deze co-lab ademt een aards en natuurlijk comfort uit dat perfect past bij de omgeving van Venice Beach. En met alle drama's in de wereld draait het tegenwoordig toch allemaal om meeleven met je medemensen. Ik ben er zeker van dat deze collectie zal aanslaan bij heel wat vriendelijke en lieve mensen."



Shop de collectie in de winkel of online.