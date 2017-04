WIN een nieuw paar zomerschoenen bij Van Loock!

Door: redactie

14/04/17 - 12u00

© Van Loock.

Nog op zoek naar een nieuw paar zomerschoenen? Van Loock schenkt tien waardebonnen van 100 euro weg aan de NINA-lezers. Doe mee aan onze wedstrijd en wie weet prijkt er binnenkort wel een nieuw hip paar aan jouw zomerse voeten.

© Van Loock.

Van Loock is een winkel in schoenen- en lederwaren met meer dan 70 jaar ervaring. Naast schoenen worden er ook handtassen, reiskoffers, boekentassen en accessoires verkocht. In de winkel zelf is er ook een hersteldienst. Kans maken op een bon van 100 euro bij Van Loock? Doe hier mee met onze wedstrijd. De winkel is gelegen in de Langestraat 49, 2240 Zandhoven.