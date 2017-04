Primeur in België: Zalandopakketjes waar je ook bent

Margo Verhasselt

12/04/17 - 12u30

Online shoppen is leuk. Een hele dag thuis blijven om de deur open te doen voor de postbode is minder leuk. Aan die frustraties probeert webwinkel Zalando iets te doen. Zalando startte in samenwerking met Parcify een proefproject voor het leveren van pakjes.

Zalando test voor het eerst uit hoe ze via geolocatie (het traceren van een bepaalde plek op aarde) pakketjes kunnen leveren. Dit doen ze in samenwerking met de Belgische start-up Parcify. "Als je de postbode mist, moet je je pakket gaan zoeken bij een postpunt. Dan moet je nog eens rekening houden met openingsuren. Als die winkel dan gesloten is, zorgt dat vaak voor frustraties. Zalando wil dus niet meer dat de klant naar het pakket gaat. Het pakket moet naar de klant", legt Monica van Zalando uit.



Hoe werkt het? Verschillende klanten zijn op dit moment het nieuwe systeem aan het testen. Je moet de Parcify-app downloaden. In plaats van bij het kopen je eigen adres in te voeren, geef je een het adres van Parcify in. Wanneer het pakketje op dat adres toekomt, krijg je een melding en kan je het nieuwe tijdstip en locatie doorgeven.



Nieuw in België

"Dit is de eerste keer dat Zalando een proefproject lanceert met op locatie gebaseerde diensten en we hebben het geluk gehad dat we een lokale start-up hebben gevonden waarmee we samen de shopervaring nog persoonlijker en eenvoudiger kunnen maken", vertelt Ken Fontijn, Country Manager Benelux bij Zalando. België is dus een echte voorloper op alle andere landen.