Dus daarom komen je schoenveters steeds los

Door: SV

12/04/17 - 09u30

video Op de wetenschap kunnen we altijd rekenen om de meest alledaagse fenomenen van een ingewikkelde verklaring te voorzien. Vandaag: zo komt het dat die schoenveters steeds vanzelf loskomen.

"Ga al maar door, ik kom zo dadelijk!" We hebben allemaal al eens midden op straat staan prutsen aan die schoenveters terwijl de rest van het gezelschap lustig doorstapt. Heel vervelend, en nu is daar ook een verklaring voor.

Onderzoekers van de befaamde Berkeley universiteit ontdekten namelijk dat twee factoren kracht uitoefenen op onze veters, waardoor deze loskomen. Daarvoor gebruikten ze een slow motion camera, zo konden ze namelijk precies zien wat er nu eigenlijk gebeurt.



Uit een analyse van die beelden konden ze vervolgens afleiden dat de kracht die een lopende voet uitoefent maar liefst zeven keer groter is dan in rust, waardoor de veters continu worden uitgerokken en weer ontspannen. Daardoor wordt de knoop steeds losser. Bovendien zorgt het heen en weer wiegen van de veters tijdens het stappen ervoor dat de eindjes van de veters de knoop - die al losser is - helemaal losmaken. En zo simpel is het dus eigenlijk.



Die uitleg is overigens helemaal niet zinloos. Volgens de onderzoekers zijn deze bevindingen ook belangrijk om complexe verstrengelde structuren, zoals DNA, te begrijpen. "Dit is de eerste stap om te begrijpen hoe het komt dat bepaalde knopen beter zijn dan andere," legt hoofdonderzoeker Christopher Daily-Diamond nog uit.