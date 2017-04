Zo kies je de mooiste bikini voor ieder figuur

© Unsplash.

Binnen een paar maanden is het zo ver: dan staat er in de meeste agenda's een zonovergoten strandvakantie op de planning. De koffer is dan nog nét niet gepakt, dat wil niet zeggen dat we nog niet mogen uitkijken naar een nieuwe outfit of twee. Of drie. En natuurlijk vooral: een nieuwe bikini!

Net als lingerie is een goede bikini nu eenmaal een must voor iedere vrouw. Met de juiste strandkledij voel je je niet alleen een stuk zelfzekerder, je kan ook zorgeloos het zwembad induiken of stoeien in de zee zonder dat ook de andere strandgangers plots van een uniek uitzicht kunnen genieten. Lingeriemerk Triumph begrijpt dat maar al te goed, en gaf ons deze handige gids waarmee het uitkiezen van jouw perfecte swimwear een eitje wordt.

Atletisch figuur Hot Fiesta © Triumph. Heb je een sportief figuur en zou je graag wat meer rondingen willen? Dan zijn gevulde cups iets voor jou. Ga voor vullingen die je ook makkelijk kan verwijderen, zo kies je zelf wanneer je voor welke look wil gaan.



Extra tip: ben je graag actief op het strand of in het zwemband? Zoek dan naar een bikini met driehoekige cups, die geven extra veel bewegingsvrijheid.

Zandloperfiguur Venus Elegance © Triumph. Waar vrouwelijke rondingen ideaal zijn voor quasi elke outfit, is een goede bikini vinden een ander paar mouwen. Zeker als je een grote cup hebt, is het allesbehalve makkelijk.



Pro tip: als je zoekt naar een exemplaar in een comfortabele halterstijl, zit je altijd goed. Dit model biedt namelijk extra ondersteuning, waardoor het bijna niet verkeerd kan gaan.