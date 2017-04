Koerstruitje kan nu ook perfect zonder fiets

SVEN SPOORMAKERS EN KEN STANDAERT

De koers is hipper dan ooit. En dan bedoelen we niét dat we met duizenden tegelijk langs de wegen van de Ronde of Parijs-Roubaix stonden, wel dat alles rónd de koers - kledij, fietsen, accessoires allerhande - stilaan het hipstervolkje ontgroeit en het grote publiek bereikt.

Het stof van de Hel is gaan liggen. Tom Boonen is met wielerpensioen. Maar de koers gaat door. Sterker nog: de koers - en dan vooral in retrostijl - neemt stilaan een steeds prominentere plaats in in de winkelstraten van Parijs tot Londen - om van Milaan nog maar te zwijgen. "De opkomst van het vintagewielrennen is al een paar jaar aan de gang, maar sinds vorig jaar merk ik dat er een ánder publiek voor is dan enkel de liefhebbers van de retrokoersen. Ik zie meer en meer mensen die zo'n truitje gewoon op een jeansbroek dragen", zegt Diederik Degryse, die 1,5 jaar geleden met Magliamo zijn eigen merk van retrofietsspullen begon.



